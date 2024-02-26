В канцелярии Дуды заявили, что Киев не отзывал приглашение президенту посетить Украину

Марчин Масталерек сообщил, что Анджей Дуда 26 февраля примет участие в конференции по Украине, которую организует президент Франции Эмманюэль Макрон

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Руководитель канцелярии главы польского государства Марчин Масталерек назвал абсурдными сообщения о том, что Киев отозвал приглашение президенту Польши Анджею Дуде посетить Украину.

"Абсурдная информация, - сказал он в интервью телеканалу Polsat. - Не было ни приглашения, ни отзыва визита. Не знаю, откуда появились такие сведения".

Ранее несколько польских СМИ сообщили о том, что Дуда получил приглашение посетить Киев 24 февраля в связи со второй годовщиной начала специальной военной операции, но позже это приглашение было официально отозвано украинской стороной. "Не было приглашения [для Дуды] на первую годовщину начала войны, ни в этом году - на вторую годовщину", - уточнил Масталерек.

Он сообщил, что Дуда в понедельник вечером примет участие в конференции по Украине, которую организует президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам Масталерека, глава Польши намерен затронуть там вопросы "безопасности, безопасности и еще раз безопасности".

В работе конференции также примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министры около 20 стран ЕС. От США на конференции будет присутствовать помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Великобританию будет представлять глава МИД Дэвид Кэмерон.