СМИ: премьер-министр Чада направился в ЕС и США в поисках финансирования

По данным радиостанции RFI, делегация республики посетит Всемирный банк, который организует в Вашингтоне форум по нестабильным и затронутым конфликтами странам, а также Международный валютный фонд

ПРЕТОРИЯ, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Чада Сюксэ Масра во главе делегации экономического блока правительства отправился в длительную поездку по странам ЕС и США в поисках новых кредитов. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Делегация будет добиваться получения финансовых ресурсов для поддержки завершения в Чаде переходного периода и проведения в стране президентских выборов, отмечает она. В ходе поездки делегация посетит Всемирный банк, который организует в Вашингтоне форум по нестабильным и затронутым конфликтами странам, а также Международный валютный фонд (МВФ). В делегацию входят в том числе министр финансов и бюджета Чада, а также министр экономики, планирования и международного сотрудничества.

Недавно группа экспертов МВФ посетила Чад и дала сдержанную оценку состояния государственных финансов. Среди проблем, которые затрудняют получение правительством Чада новых кредитов от международных финансовых организаций, специалисты МВФ назвали уровень бюджетной дисциплины и внебюджетные расходы.

Дата президентских выборов в Чаде пока не установлена, однако они должны состояться до конца текущего года. Принятая в минувшем декабре на референдуме новая Конституция Чада позволяет действующему президенту переходного периода Махамату Идриссу Деби Итно баллотироваться на пост главы государства.