В Литве рассмотрят законодательные поправки по перезахоронению останков советских воинов

В случае принятия документа перенос останков станет возможным даже в том случае, если место захоронения внесено в реестр культурных ценностей

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы по просьбе Шяуляйского районного самоуправления рассмотрит законодательные поправки, "упрощающие" перезахоронение останков советских военнослужащих. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

По его данным, инициаторы поправок предлагают включить такие захоронения в список общественных объектов, перечисленных в законе о запрете распространения тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий. В случае их принятия перенос останков, как утверждают законодатели, станет возможным даже в том случае, если место захоронения внесено в реестр культурных ценностей.

Как сообщил ранее портал, свыше 80% принявших участие в опросе общественного мнения жителей города Шяуляй выступили за перенос останков советских солдат из центра населенного пункта от собора св. апостолов Петра и Павла на обычное кладбище.