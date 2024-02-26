WP: сделка по обмену заложников в Газе не приведет к завершению конфликта

Обозреватель газеты Дэвид Игнатиус отметил, что сделка может способствовать снижению уровня эскалации

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Заключение сделки по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным палестинским движением ХАМАС, может позволить снизить уровень эскалации палестино-израильского конфликта, но не приведет к его завершению. Такое мнение выразил в своей статье внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

"[Реализация] плана по освобождению заложников снизит накал страстей, но не положит конец войне. Израиль по-прежнему полон решимости продолжать военные действия до тех пор, пока ХАМАС не будет разгромлено, если не уничтожено полностью", - считает аналитик.

Он отмечает "одну деталь", которая, по его мнению, "показывает, насколько далек этот конфликт от своего финала". ХАМАС, напоминает обозревать WP, потребовал от Израиля, среди прочего, отвода войск к границе Газы во время перемирия. В свою очередь израильская сторона опасается, что в таком случае палестинским радикалам удастся восстановить свои позиции, чего, с точки зрения аналитика, в еврейском государстве постараются не допустить.

При этом, полагает Игнатиус, пауза в боевых действиях может дать возможность США и их союзникам выдвинуть "более смелые" предложения по решению конфликта.

Атака ХАМАС на Израиль

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Гуманитарное перемирие

22 ноября 2023 года ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. 5 декабря член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что радикалы не отпустят остальных заложников, пока Израиль не прекратит боевые действия в Газе.

Парижские консультации

28 января AFP проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. Телекомпания NBC сообщила, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в Газу.

23 и 24 февраля в столице Франции состоялся второй раунд многосторонних переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа.