Гутерриш заявил, что операция в Рафахе поставит крест на гуманитарных усилиях ООН

Генеральный секретарь всемирной организации призвал к установлению режима гуманитарного прекращения боевых действий и освобождению всех заложников

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Наземная военная операция в Рафахе, которую планируют провести израильские власти, поставит крест на усилиях ООН по оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Рафах занимает центральное место в нашей операции по оказанию гуманитарной помощи, а БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - прим. ТАСС) представляет собой ее стержень. Полномасштабное израильское наступление на город станет не только ужасающим более чем для миллиона мирных палестинских жителей, укрывающихся там: тем самым будет вбит последний гвоздь в гроб наших программ [гуманитарной] помощи", - сказал он, выступая на открытии 55-й сессии Совета ООН по правам человека.

Гутерриш также призвал к установлению режима гуманитарного прекращения боевых действий и освобождению всех заложников.

7 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военные получили приказ готовиться к началу боев в Рафахе. Два дня спустя он поручил армии подготовить план эвакуации населения и ликвидации остающихся в этом городе четырех батальонов радикального палестинского движения ХАМАС. Позднее США заявили, что Израилю не следует проводить военные операции в Рафахе без четкого плана по защите остающихся там гражданских лиц.