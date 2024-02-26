Генсек ООН объявил о новой программе по защите прав человека

Антониу Гутерриш сообщил, что она, в частности, подразумевает "полный запрет на летальное автономное оружие, способное убивать без участия человека"

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о программе по защите прав человека, которая будет направлена на их повсеместное соблюдение государствами-членами и охватит все органы всемирной организации.

"Страны в первую очередь несут ответственность за защиту и обеспечение прав человека. Для поддержки государств в вопросе выполнения своих обязательств я запускаю общесистемную программу по вопросу защиты совместно с верховным комиссаром по правам человека", - сказал он, выступая на открытии 55-й сессии Совета ООН по правам человека.

Гутерриш добавил, что в рамках этой программы всемирная организация "будет действовать как единое целое для предотвращения нарушений прав человека и давать на них ответ, когда они происходят", так как обязанность каждого органа ООН - "делать все возможное для защиты людей". "Защита прав человека охраняет нас всех", - отметил он.

Генсек сообщил, что новая программа, в частности, подразумевает "полный запрет на летальное автономное оружие, способное убивать без участия человека". В ней указывается, что права человека действуют в том числе в киберпространстве и космосе. Помимо этого, инициатива предусматривает более тесную работу миротворческих миссий и Совета Безопасности ООН с тем, чтобы "ставить права человека во главу угла при проведении миротворческих операций".

В программе также упоминается взаимосвязь между нарушением прав человека и насилием на общественном уровне и содержится призыв к правительствам учитывать в своей политике позиции правозащитников и представителей уязвимых слоев общества.