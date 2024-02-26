В Киеве потребовали наказать высыпавших 160 тонн украинского зерна на ж/д в Польше

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что ситуация на контроле

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мининфраструктуры Украины держит на контроле ситуацию у польского города Быдгощ, где в ночь на 25 февраля неизвестные высыпали из железнодорожных вагонов около 160 тонн украинского зерна, и требует наказать виновных. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Те, кто повредил украинское зерно, должны быть найдены, нейтрализованы и наказаны. <...> Посольство направило ноту с требованием найти и наказать виновных. <...> Делом занимается комиссариат полиции в Быдгоще. Мы держим ситуацию под контролем", - написал Кубраков в X (ранее Twitter). Он добавил, что Мининфраструктуры находится в контакте с украинским посольством в Польше и польской полицией.

Со своей стороны посол Украины в стране Василий Зварыч призвал власти Польши сделать все возможное, чтобы виновные были наказаны.

25 февраля Кубраков сообщил, что неизвестные высыпали 160 тонн зерна из вагонов железнодорожного состава, следовавшего в порт города Гданьска. Он подчеркивал, что продукция шла через Польшу транзитом и не была предназначена для польского рынка. Этот инцидент уже не первый, связанный с порчей украинской сельхозпродукции в Польше. Ранее на железнодорожной станции Дорогуск неизвестные дважды высыпали украинские бобы и рапс. Возле пункта пропуска Медыка на границе с Украиной польские фермеры, остановив движение украинского железнодорожного состава, высыпали из него зерно кукурузы.

С ноября прошлого года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Дальнобойщики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам после 24 февраля 2022 года, а сельхозпроизводители - ограничить или полностью запретить ввоз дешевой продукции с Украины. 9 февраля польские фермеры начали новые масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Переговоры профильных украинских и польских ведомств пока не дали результатов. Киев сделал ряд резких заявлений в адрес Варшавы, а президент Украины Владимир Зеленский отметил, что власти страны будут защищать интересы украинских предпринимателей, если не удастся договориться о прекращении протестов и разблокировании пунктов пропуска.