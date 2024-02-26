Кэмерон назвал задачей Запада доказать Путину, что он ошибается по поводу Украины

Глава МИД Великобритании и его польский коллега Радослав Сикорский ранее опубликовали статью, в которой указали, что западные союзники должны сосредоточиться на пяти приоритетных направлениях оказания поддержки Украине

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал общей работой западных политиков доказать президенту России Владимиру Путину, что он ошибается в вопросе возможности победы в конфликте на Украине. Об этом глава Форин оффиса написал в соцсети X (ранее Twitter).

"Спустя два года после полномасштабного вторжения Путин полагает, что он все еще может вытащить победу. Наша работа - доказать, что он ошибается", - сообщил Кэмерон.

24 февраля глава МИД Великобритании и его польский коллега Радослав Сикорский опубликовали совместную статью в газетах Politico и The Sun. В ней они указали, что западные союзники Украины должны сосредоточиться на пяти приоритетных направлениях оказания поддержки Украине, в числе которых - изъятие замороженных активов РФ.