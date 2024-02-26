Фермеры Литвы заявили, что не будут блокировать транспортировку украинского зерна

Председатель ассоциации литовских производителей зерна Аушрис Мацияускас отметил, что проблему с транзитом следует решать не блокированием дорог и пограничных переходов, а другими способами

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Литовские фермеры не намерены прибегать к блокированию транзита через территорию республики украинского зерна. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил председатель ассоциации литовских производителей зерна Аушрис Мацияускас.

"Фермеры Литвы не блокировали, не блокируют и не собираются блокировать провоз украинского зерна", - заявил он.

Как отметил председатель ассоциации, проблема с транзитом зерна существует, но ее следует решать не блокированием дорог и пограничных переходов, а другими способами. "Необходимы учет и контроль, а они практически не осуществляются", - сказал Мацияускас.

Фермеры соседней Польши в знак протеста против того, что часть перевозимого через их страну дешевого украинского зерна остается, по их утверждению, в Польше, что отрицательно сказывается на состоянии рынка зерна, блокируют магистрали и КПП.