Байден оговорился, заявив о намерении Си Цзиньпина возглавить Россию

Президент США ранее после встречи в Сан-Франциско с вдовой Алексея Навального Юлией перепутал имя, назвав ее Иоландой

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден оговорился во время речи на праздничном ужине Национальной ассоциации губернаторов, заявив о намерении председателя КНР Си Цзиньпина стать главой России. Видеозапись его выступления опубликовал телеканал C-SPAN.

"Я провел много времени с Си Цзиньпином, с которым у нас большие разногласия. И когда я был вице-президентом США, мой президент сказал мне, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином, поскольку было ясно, что он собирается стать главой России. Главой Китая", - утверждал президент США.

Ранее Байден после встречи в Сан-Франциско с вдовой Алексея Навального Юлией перепутал имя, назвав ее Иоландой. Байден, возраст которого составляет 81 год, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические возможности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.