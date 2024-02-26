Боррель заявил, что европейцам нужно научиться жить без "американского друга"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности считает, что жителям Евросоюза не хватает восприятия "сурового, жестокого мира, где конфликты все чаще решаются силой, демографическим давлением и политической нестабильностью"

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что европейцам нужно научиться жить в условиях, в которых "американский друг" может оказаться недоступен.

Как заявил глава дипломатии ЕС в интервью испанской газете El Diario, жителям ЕС не хватает восприятия "сурового, жестокого мира, где конфликты все чаще решаются силой, демографическим давлением и политической нестабильностью, которые вызывают миграционные потоки". Боррель отметил, что в случае победы на выборах в США экс-президента Дональда Трампа "политический сценарий изменится".

"Еще до гипотетической победы у нас уже есть проблема с Трампом, - отметил дипломат. - Он не победил, но уже блокирует помощь Украине, где может". "Европейцы должны научиться жить в мире, где американский друг может быть недоступен", - заключил Боррель.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.