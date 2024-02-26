Турецкий представитель в Гааге заявил, что Израиль должен ответить за преступления в Газе

Ахмет Йылдыз отметил, что со стороны международного сообщества необходима гораздо большая активность в попытках урегулировать ситуацию

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Нападения Израиля на сектор Газа приняли форму коллективного наказания, и он должен ответить за них перед законом. Об этом заявил заместитель главы МИД Турции Ахмет Йылдыз во время выступления в Международном суде ООН в Гааге в рамках слушаний по вопросу действий Израиля на палестинских территориях.

"Мы наблюдаем самый кровавый год в секторе Газа. Атаки Израиля превратились в коллективное наказание. Все причастные и виновные в этих нападениях на мирных жителей Палестины должны ответить перед законом. В противном случае это нанесет большой ущерб основанной на правилах международной системе", - сказал Йылдыз. Выступление дипломата транслировал телеканал TRT.

Турецкий дипломат подчеркнул, что со стороны международного сообщества необходима гораздо большая активность в попытках урегулировать ситуацию. "Все, у кого есть моральные ориентиры и совесть, должны действовать без промедления. Турция со своей стороны готова сделать все для наступления мира. Необходимо открыть путь прекращению огня. Турция также выступила с инициативой о создании механизма гарантов для Палестины", - сказал Йылдыз.

Он назвал "неприемлемыми ни при каких обстоятельствах" любые действия Израиля против гражданского населения палестинских территорий и отметил "участившиеся нападения на места отправления культа" в Газе. Он напомнил, что шаги Израиля в направлении изменения статуса Восточного Иерусалима нарушают соответствующие резолюции СБ ООН, любые попытки изменения статуса будут и далее встречать резкое неприятие со стороны Анкары.

В декабре 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, на основе которой в Международный суд ООН был направлен запрос на вынесение консультативного заключения по правовым последствиям, вытекающим из политики и практик Израиля на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. В ходе слушаний, которые проходят 19-26 февраля, суд заслушивает заинтересованные стороны, чтобы позднее вынести свое заключение. В общей сложности более 50 государств, в том числе РФ и США, и 3 международные организации изъявили желание изложить свою позицию по данному вопросу.