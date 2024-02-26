Глава Суверенного совета Судана впервые прибыл в Триполи с официальным визитом

Новостной портал Al Marsad утверждает, что аль-Бурхана в аэропорту встретил председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи

КАИР, 26 февраля. /ТАСС/. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан прибыл в Триполи с официальным визитом. Об этом сообщил телеканал Libya al-Ahrar.

По его данным, этот визит является для аль-Бурхана первым за все время его нахождения у власти. Новостной портал Al Marsad утверждает, что аль-Бурхана в аэропорту встретил председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи. Ожидается, что в Триполи глава Суверенного совета встретится с премьер-министром в Правительстве национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой, который 24 февраля выступил с инициативой о примирении сторон суданского конфликта и пригласил аль-Бурхана и командующего силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммеда Хамдана Дагало (Хамидти) провести переговоры в Триполи.

Хамидти со своей стороны поблагодарил Дбейбу за выдвинутую им инициативу и заявил о своей готовности в ближайшем будущем посетить Ливию, однако информация о том, когда именно он планирует это сделать, пока не приводится.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между аль-Бурханом и Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего - профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля прошлого года между СБР и армией начались столкновения в Мерове и Хартуме, которые быстро распространились в другие районы Судана. В результате конфликта тысячи человек погибли, десятки тысяч получили ранения. Противоборствующие стороны провели в 2023 году серию консультаций в Джидде. Неоднократно заявлялось о введении режима прекращения огня между армией и спецназом, однако ни одна из достигнутых договоренностей не была до конца выполнена.