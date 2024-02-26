Боррель заявил, что власти Израиля действуют безнаказанно

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности отметил, что правительство премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху не принимает никакой критики или нюансов, откуда бы они ни исходили

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что многим кажется неприемлемой безнаказанность, с которой действует сейчас правительство Израиля.

Как отметил глава дипломатии ЕС в интервью испанской газете El Diario, "для многих людей безнаказанность, с которой действуют правительство Израиля сейчас и раньше или агрессивные вооруженные группировки на Западном берегу, неприемлема". "Но мне не удалось одобрить предложение о наказании агрессивных поселенцев", - добавил он.

Боррель отметил, что парламент Израиля проголосовал за то, что "не примет никаких навязываний" извне для решения палестинского вопроса на основе двух государств. "Правительство [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху не принимает никакой критики или нюансов, откуда бы они ни исходили, - добавил дипломат. - На вас быстро обрушится обвинение в антисемитизме". "Я заявляю о своем праве критиковать решения правительства Израиля, не считаясь антисемитом, это не имеет к этому никакого отношения", - подчеркнул он.

"И, конечно же, международное навязывание [решения конфликта на основе двух государств] должно исходить со стороны всего международного сообщества, включая США, - считает Боррель. - Хотя это и не их намерение, вето США в Совете Безопасности ООН делает могущественнее Нетаньяху".