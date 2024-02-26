В Польше заявили о готовности финансировать поставки украинского зерна в голодающие страны

Премьер-министр республики Дональд Туск отметил, что Варшава готова принять в этом активное участие

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Польши готовы профинансировать вывоз украинского зерна в нуждающиеся страны. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции по итогам встречи со своим канадским коллегой Джастином Трюдо.

"Мы обсуждали то, как Канада и Польша могли бы радикально расширить возможности экспорта украинского зерна в голодающие и нуждающиеся страны", - сказал глава польского правительства. Он отметил, что Варшава готова "активно участвовать и софинансировать такого рода деятельность".

Ранее министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман заявил, что Еврокомиссия могла бы направить излишки украинской сельхозпродукции на европейском рынке в страны Африки. 9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду погранпунктов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Минсельхоза Польши.