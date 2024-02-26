Парламент Венгрии в присутствии Орбана почтил минутой молчания память Навального

Это сделали по предложению оппозиционных партий на первом заседании парламента после зимних каникул

БУДАПЕШТ, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты парламента Венгрии на открытии весенней сессии почтили минутой молчания память об Алексее Навальном. Это было сделано по предложению оппозиционных партий на первом заседании парламента после зимних каникул, на котором также присутствовал премьер-министр страны Виктор Орбан.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Официальных сообщений о причинах его смерти пока не было.