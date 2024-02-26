NYT: конгресс США начал расследование против сенатора из-за помощи ВСУ

По данным газеты, Кайла Паркера обвиняют в неофициальной передаче украинским солдатам снайперского снаряжения на общую сумму $30 тыс

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Старший советник Сената в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) при Конгрессе США Кайл Паркер находится под следствием федеральных властей из-за военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщила газета The New York Times.

Как отмечается в документах, попавших в распоряжение издания, законодатель "находится под следствием из-за его частых поездок в зону боевых действий на Украине". Кроме прочего, сенатора обвиняют в неофициальной передаче украинским солдатам снайперского снаряжения на общую сумму $30 тыс. Издание, ссылаясь на конфиденциальный доклад директора и главного юрисконсульта комиссии, сообщает, что передача вооружений "может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом". Чиновник, как отмечается в докладе, находился на поле боя "в камуфляжной форме и использовал знаки различия ВСУ".

Председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон, по информации газеты, после появления новостей о начале следствия рекомендовал уволить Кайла Паркера. По мнению республиканца Уилсона, дальнейшая работа советника может угрожать национальной безопасности страны.

С февраля 2022 года было инициировано 57 расследований дел о коррупции при проведении проверок поставляемой Соединенными Штатами помощи Украине, из которых 14 были завершены, а 43 остаются открытыми. Завершенные расследования привели к 7 арестам, 13 уголовным обвинениям, 2 приговорам и 11 отстранениям от должности, указано в докладе генерального инспектора Пентагона. Открытые расследования в основном касаются мошенничества с грантами и закупками, коррупции, хищений и прочих нарушений.