Партия Сары Вагенкнехт собрала подписи, необходимые для участия в выборах в Европарламент

Они пройдут с 6 по 9 июня

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) намерена принять участие в выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня. Как сообщает BSW, она смогла собрать 18 тыс. подписей сторонников, обладающих правом голоса, - значительно больше, чем необходимые для участия в выборах 4 тыс. подписей.

"Отдача фантастическая", - заявила Вагенкнехт. "За очень короткий промежуток времени мы получили гораздо больше подписей, чем требовалось. Теперь это гарантирует, что BSW сможет принять участие в европейских выборах", - подчеркнула она.

В конце октября 2023 года германский политик Сара Вагенкнехт объявила, что выходит из Левой партии и создает собственную политическую силу. В качестве первого шага была создана платформа "Союз Сары Вагенкнехт", именно на ее основе создана партия. По мнению многих экспертов, BSW может в ближайшее время в значительной степени изменить политический ландшафт в ФРГ. Она выступает за отмену антироссийских санкций, против поставок оружия Киеву, призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине. В настоящее время рейтинг BSW находится на уровне 5-7%.