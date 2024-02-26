Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Конкретные сроки и параметры демобилизации будут определены в указе президента, который пока не опубликован

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной радой законопроект о демобилизации срочников. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

"Возращено с подписью от президента Украины", - говорится в карточке законопроекта на сайте Рады.

Конкретные сроки и параметры демобилизации будут определены в указе президента, который пока не опубликован. Законопроект был внесен в Раду Зеленским как неотложный.

23 февраля депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Верховная рада приняла сразу в двух чтениях внесенный президентом Украины законопроект о демобилизации срочников. Комитет Рады по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект, однако, как сообщал Гончаренко, парламентарии предложили добавить в него норму об отсрочке демобилизованных от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев.

Последние полгода во многих городах Украины, в том числе в Киеве, проходят митинги в поддержку демобилизации солдат срочной службы. 24 февраля 2022 года на Украине были объявлены военное положение и всеобщая мобилизация, их сроки неоднократно продлевались. На военную службу призывают по мобилизации, призывы на срочную службу в период военного положения запрещены. В то же время на службе остаются военные срочной службы, призванные до введения в стране военного положения.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал по итогам ставки верховного главнокомандующего о принятии решения о демобилизации срочников. По его словам, "демобилизации будут подлежать военные срочной службы, у которых уже закончился срок службы, они будут иметь выбор - продолжить службу по контракту или демобилизоваться". Для этого требуется соответствующий нормативный документ, в котором депутаты укажут все подробности, как пройдет демобилизация срочников, пояснял он.