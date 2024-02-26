В Днепре неизвестные разрезали украинские флаги напротив здания горсовета

Это уже третий подобный случай на аллее, посвященной павшим украинским солдатам

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Неизвестные лица в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) порезали украинские флаги и баннер с изображением государственной символики Украины на аллее, посвященной павшим украинским солдатам, напротив здания городского совета. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на военного медика и инициатора создания аллеи.

"Мы создали эту аллею перед горсоветом в надежде на то, что там восемь камер наблюдения и горсовет поможет в защите. <...> Сегодня были порезаны большие флаги [Украины] <...>, порезан баннер", - приводит ее слова издание.

По ее данным, это уже третий подобный случай на аллее. Также она сообщила, что уже обратилась с заявлением в Службу безопасности Украины и полицию.