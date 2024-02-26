Bloomberg: Байден и Трамп намерены посетить границу США и Мексики

По данным агентства, действующий глава государства и экс-президент планируют обсудить вопрос, касающийся миграционной политики

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп планируют посетить 29 февраля границу между США и Мексикой в штате Техас. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным одного из источников агентства, действующий президент Байден планирует посетить город Браунсвилл в штате Техас. В свою очередь, предвыборный штаб Трампа еще не определился с точным местом его посещения, сообщил другой источник, хотя ожидается, что политики посетят разные места.

Отмечается, что и Байден, и Трамп во время поездок намерены обсудить вопрос, касающийся миграционной политики.

Обе поездки пройдут накануне "супервторника" 5 марта, когда первичные президентские выборы будут проводиться одновременно в 15 штатах и в Американском Самоа, имеющем статус заморской территории США.