В Индии заявили, что определяют подходы к проблемам, исходя из собственных интересов

Глава МИД Субраманьям Джайшанкар отметил, что "Индия выбрала интересы своих внутренних потребителей, сопротивляясь внешнему давлению"

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 февраля. /ТАСС/. Индия выстраивает свои подходы к мировым проблемам, исходя только из своих собственных интересов. Об этом заявил министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар, выступая с лекцией в Университете им. Джавахарлала Неру в Нью-Дели.

"Индия определяет свое отношение к мировым проблемам, "исходя из своих собственных интересов, мировоззрения и культуры", - сказал он. "Мир сейчас выглядит более нестабильным и неопределенным, требуя от нас независимого и уверенного мышления. Мы уже видели это, когда дело дошло до выбора закупок энергоносителей. Индия выбрала интересы своих внутренних потребителей, сопротивляясь внешнему давлению", - отметил глава МИД Индии.

"Точно так же, ставя под сомнение широко распространенные мантры о глобализации, мы выступили в поддержку нашей рабочей силы, малого и среднего бизнеса и промышленности против недобросовестной конкуренции", - добавил Джайшанкар.

Он указал, что в наше время все чаще говорят о зарождающейся многополярности. "Однако реальность такова, что проповедь - это не то же самое, что практика. В конце концов мы также являемся свидетелями развития иерархических рамок, односторонних инициатив и попыток ограничить выбор", - отметил глава индийского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что ни одна из крупных проблем последних лет не нашла коллективного и консенсусного ответа. "Мало того, фактом является и то, что всеобщим благом пренебрегают, а глобальные проблемы регулярно игнорируют. Естественная реакция - настаивать на реформировании многосторонности, особенно Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Джайшанкар.