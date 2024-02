На севере Индии открыли крупнейший в Южной Азии комплекс по производству боеприпасов

Планируется, что предприятие будет выпускать 150 млн патронов для стрелкового оружия, что составляет 25% годовой потребности в этих боеприпасах для ВС Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 февраля. /ТАСС/. Главный министр индийского северного штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх в понедельник открыл первую очередь крупнейшего в Южной Азии промышленного комплекса по производству боеприпасов для вооруженных сил и правоохранительных органов южноазиатской республики.

Как сообщает газета The Economic Times, комплекс построен в городе Канпур частной компанией Adani Defense System and Technologies LTD (ADSTL, входит в конгломерат Adani Group). Планируется, что предприятие будет выпускать 150 млн патронов для стрелкового оружия, что составляет 25% годовой потребности в этих боеприпасах для ВС Индии.

В ближайшее время компания совместно с партнерами инвестирует $362 млн в строительство в Канпуре еще нескольких производственных площадок для производства на основе новейших технологий 40 типов артиллерийских снарядов малого, среднего и большого калибров до 200 мм, а также зенитных ракет малой дальности. Снаряды будут выпускаться подразделениями ADSTL в сотрудничестве с израильской Elbit System. В сотрудничестве с компанией Israel Weapon Industries в комплексе будет налажено производство ручных пулеметов Negev, автоматов Uzi, снайперских винтовок и пистолетов. Выпуск этой продукции позволит увеличить индийский экспорт вооружений и довести его до $50 млрд.

"Последние геополитические события еще раз подчеркнули необходимость надежных поставок боеприпасов из внутренних источников для подготовки к затяжному конфликту", - заявил на церемонии открытия комплекса в Канпуре начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Манодж Панде.