Президент Палестины принял отставку правительства

По информации WAFA, Махмуд Аббас уже подписал соответствующий указ

КАИР, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас принял отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По его данным, Аббас уже подписал соответствующий указ. Штайе и возглавляемый им кабмин продолжат исполнять свои обязанности до утверждения состава нового правительства. Агентство также утверждает, что Штайе подал Аббасу прошение об отставке в понедельник, во время аудиенции в Рамалле, - сам политик ранее заявлял, что прошение было направлено главе Палестинской национальной администрации в прошлый вторник.

Утром в понедельник Штайе заявил об уходе своего кабмина в отставку и подчеркнул, что, по его мнению, возглавляемое им правительство за время своей активности смогло достичь равновесия между требованиями граждан и защитой прав палестинского народа", несмотря на вызовы, с которыми он был вынужден столкнуться в свете нового витка эскалации в Газе.

Днем ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на официальный источник в администрации Аббаса проинформировал, что палестинское правительство, находящееся у власти в Рамалле, уйдет в понедельник в отставку, однако будет продолжать исполнять обязанности до формирования нового правительства. Источник телеканала утверждал, что Аббас идет на эти меры из-за оказываемого на него давления со стороны некоторых региональных игроков и Соединенных Штатов. Следующим шагом должно стать достижение национального консенсуса с участием всех палестинских группировок, включая движение ХАМАС, перед формированием нового правительства.

21 февраля член руководящего крыла одной из основных фракций, входящих в Организацию освобождения Палестины, движения ФАТХ Айман Ракаб сообщил корреспонденту ТАСС, что палестинские движения на встрече в конце февраля в Москве намерены прийти к общему соглашению о формировании единого палестинского правительства технократов.