В Израиле заявили, что жители вернутся на север Газы лишь после освобождения заложников

Министр обороны Йоав Галант сообщил, что работа по достижению условий для возвращения заложников ведется круглосуточно

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 февраля. /ТАСС/. Возвращение всего мирного населения в северную часть сектора Газа возможно только после того, как будут освобождены все израильские заложники, удерживаемые в палестинском анклаве. Об этом заявил на встрече с семьями находящихся в плену военных министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Мы работаем круглосуточно над достижением условий, которые позволят вернуть заложников. В рамках этих переговоров мы работаем над поддержанием давления на [радикальное палестинское движение] ХАМАС. Позиция оборонных структур будет ясна: полное возвращение гражданского населения в северную часть сектора Газа произойдет только после возвращения всех заложников", - сказал министр, слова которого распространила пресс-служба Минобороны.

"Как я неоднократно говорил с первого дня [проведения военной операции в секторе Газа], у нас нет морального права прекращать бои до тех пор, пока у нас остается хотя бы один заложник в Газе. Эта позиция не изменилась и не изменится. Даже если мы достигнем условий, которые потребуют временного прекращения огня, мы затем вернемся к боевым действиям, чтобы уничтожить террористическую организацию ХАМАС и вернуть всех заложников", - добавил Галант.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

В конце ноября 2023 года ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта и Катара достигли соглашения о гуманитарном перемирии, за время которого были освобождены несколько групп удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков и женщин. Пауза продолжалась с 24 ноября по 1 декабря, когда армия Израиля объявила, что ХАМАС нарушило перемирие, открыв огонь по израильской территории. В ответ военные возобновили боевые действия в анклаве. Власти Палестины возложили ответственность за возобновление боев на США. 5 декабря член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что радикалы не отпустят остальных заложников, пока Израиль не прекратит боевые действия в Газе.