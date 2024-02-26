В штабе Трампа раскритиковали будущую поездку Байдена на границу

Запланированная на 29 февраля поездка не снимет с президента США ответственности за миграционный кризис, отметил штаб бывшего американского лидера

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Поездка президента США Джо Байдена на южную границу страны не поможет ему уйти от ответственности за созданный им миграционный кризис. Об этом говорится в сообщении предвыборного штаба бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Байден и Трамп планируют посетить 29 февраля границу между Мексикой и США в штате Техас. Предполагается, что президент США посетит город Браунсвилл в штате Техас, а предвыборный штаб Трампа не определился с точным местом посещения границы.

"У продажного Джо Байдена было три года, чтобы посетить границу и разобраться с кризисом, который он и создал. Теперь же его кураторы посылают его туда в тот же день, когда было публично объявлено о поездке Трампа, это делается не потому что они хотят разрешить проблему, а потому что они знают, что Байден ужасно проигрывает, - говорится в сообщении штаба, опубликованном от имени представителя Трампа Кэролайн Левитт. - Неискренняя срочная попытка Байдена преследовать президента Трампа до границы не поможет. Американцы знают, что только Байден виноват в худшем иммиграционном кризисе в истории и кризисе с преступностью среди мигрантов".

Обе поездки пройдут накануне "супервторника" 5 марта, когда первичные президентские выборы будут проводиться одновременно в 15 штатах и в Американском Самоа, имеющем статус заморской территории США.