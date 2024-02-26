Пентагон заявил, что все причастные к истории с госпитализацией Остина действовали верно

Пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер подчеркнул, что проверяющие не обнаружили "признаки злого умысла" в их действиях

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Пентагон счел, что все причастные к истории с ненадлежащим информированием Белого дома о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина действовали правильно.

"Они [проверяющие] не нашли в ходе разбирательства ничего, что демонстрировало бы со стороны причастных какие-то признаки злого умысла или попытки запутывать [руководство США и общественность]", - заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.

"Примечательно, что по итогам разбирательства было установлено следующее: первый заместитель министра [обороны США Кэтлин Хикс] была в течение всего периода передачи [ей] полномочий - 2-5 января 2024 года - в состоянии исполнять все функции и обязанности министра обороны", - отметил Райдер. "Министерство издало дополнительные наставления специально для того, что требовать [в будущем от своего персонала] дополнительные уведомления Белого дома. А также для того, чтобы внести ясность в процесс выработки решений относительно необходимости [временного] исполнения обязанностей и функций", - добавил представитель Пентагона.

В обнародованных Министерством обороны США документах говорится, что окружение Остина "было ограничено" в своих действиях прежде всего из-за врачебной тайны и права главы Пентагона на неприкосновенность личной жизни. По итогам внутренней проверки, проведенной оборонным ведомством, было подготовлено в общей сложности восемь рекомендаций. Министр дал зеленый свет выполнению всех восьми, причем первые две уже реализованы.

Остин был госпитализирован 1 января в военно-медицинский центр им. Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. 2 января некоторые полномочия министра обороны были переданы его первому заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у Остина рак простаты. Он был госпитализирован и затем прооперирован из-за возникших осложнений. Врачи сообщили, что ожидают полного восстановления Остина. Они отметили, что это может быть долгим процессом.

Члены Конгресса США потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не поставил своевременно в известность власти и общественность о его госпитализации. Аппарат генерального инспектора американского военного ведомства провел проверку обстоятельств госпитализации главы ведомства и обнародования информации об этом. 15 января Остин был выписан из больницы.