Экс-вице-премьер Молдавии: съезд депутатов в Приднестровье инициировал Тирасполь

Эта инициатива "отражает исключительно страхи и опасения компании "Шериф", вязанные с нововведением в таможенной сфере и с объявленными дальнейшими шагами в налоговой сфере", подчеркнул Александр Фленкя

КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Съезд депутатов всех уровней созывают в Приднестровье из-за введения властями Молдавии таможенных пошлин для приднестровского импорта, которые угрожают интересам крупнейшего в непризнанной республике холдинга "Шериф". Об этом заявил бывший вице-премьер Молдавии по регинтеграции Александр Фленкя, отметив, что "инициатива проведения съезда не исходит от Москвы".

"Объявлена причина созыва этого съезда - в ответ на введение таможенных пошлин для приднестровского импорта. Это сугубо местная инициатива и она отражает исключительно страхи и опасения компании "Шериф", вязанные с нововведением в таможенной сфере и с объявленными дальнейшими шагами в налоговой сфере", - сказал Фленкя в эфире телеканала TV8. Он напомнил, что предыдущий съезд депутатов всех уровней в Приднестровье состоялся в 2006 году по подобному поводу. "Тогда это был ответ на введение таможенного контроля над приднестровским экспортом", - пояснил он.

Власти Приднестровья обвинили руководство Молдавии в незаконном налогообложении товаров, которые импортируют предприятия региона. МИД республики направил заявление участникам переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США), где отмечено, что молдавское правительство "обложило приднестровскую экономику данью, которая не имеет и не может иметь никаких легитимных оснований ни в рамках существующих договоренностей, ни в контексте пресловутых общеевропейских норм и принципов".

На прошлой неделе Верховный совет (однопалатный парламент) Приднестровья по предложению Красносельского назначил на 28 февраля съезд депутатов всех уровней для обсуждения давления со стороны Кишинева. Съезд созывается на основании обращения депутатов совещательного собрания всех уровней, которые обеспокоены ухудшением социально-экономической ситуации в Приднестровье и нарушением прав его жителей. Такие собрания созывались по значимым вопросам. В 1990 году съезд провозгласил Приднестровскую Молдавскую Республику, а в 2006 году принял решение о проведении референдума, на котором подавляющее большинство высказалось за независимость и сближение с Россией.

Власти Молдавии считают решение созвать съезд депутатов всех уровней Приднестровья безосновательным. Об этом говорится в заявлении Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии, которое занимается переговорами по приднестровскому урегулированию. В нем молдавские власти предупредили Приднестровье "о последствиях необдуманных шагов".