Госдеп сообщил о назначении специального посланника по Судану

Эту должность занял Том Перрьелло, следует из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США назначил специальным посланником по Судану Тома Перрьелло. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня я объявляю о назначении Тома Перрьелло специальным посланником США по Судану", - указано в заявлении. Как следует из документа, Перрьелло будет "координировать политику США в отношении Судана", в том числе продвигать усилия Вашингтона по прекращению боевых действий, содействовать обеспечению гуманитарного доступа, а также, по словам Блинкена, "поддержке суданского народа в намерении реализовать стремления к свободе, миру и справедливости".

23 февраля Госдепартамент сообщил, что первый посол США в Судане за 25 лет Джон Годфри, назначенный на должность в 2022 году, покинул свой пост. На должность временного поверенного в делах США в стране был назначен экс-спецпосланник США по Сирии и бывший посол в Тунисе Дэниел Рубинштейн.