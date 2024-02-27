Член Госсовета Франции считает, что ЕС не должен вовлекаться в конфликт с РФ

Арно Кларсфельд также призвал не замалчивать то, что "с 2014 года украинский режим уничтожает памятники победы и называет стадионы и проспекты именами украинских коллаборационистов, сотрудничавших в годы Второй мировой войны с нацистами"

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Европейский союз не должен втягиваться в противостояние с Россией, к которому его подталкивают украинские власти. Такое мнение высказал член Государственного совета Франции (высшей судебной инстанции по административным делам) правозащитник Арно Кларсфельд в X (ранее Twitter).

"Европа не должна ввязываться в войну с Россией, к которой ее подталкивает украинский режим", - считает Кларсфельд.

Он призвал отмежеваться от политики Киева. "В Европе, сегодняшнее существование которой стало возможным в результате победы над нацизмом, не должны замалчивать то, что с 2014 года украинский режим уничтожает памятники победы и называет стадионы и проспекты именами украинских коллаборационистов, сотрудничавших в годы Второй мировой войны с нацистами и уничтоживших тысячи еврейских семей", - отметил Кларсфельд.

Выступая в понедельник со вступительным словом на открывшейся в Париже конференции по оказанию помощи Украине, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал активизировать поддержку Киеву. Он сослался на то, что положение Украины на фронте становится все более и более тяжелым.

Ранее лидер движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил о своем решении оспорить в Государственном совете Франции соглашение о сотрудничестве между Парижем и Киевом, подписанное Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским 16 февраля.