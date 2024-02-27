Правительство Колумбии и повстанцы проведут следующую встречу в апреле в Венесуэле

"Армия национального освобождения" ранее обвинила власти страны в невыполнении договоренностей и заморозке диалога

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Колумбии и повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО) договорились провести следующий раунд мирных переговоров в апреле в Венесуэле. Об этом говорится в их совместном заявлении.

"Мы проведем оценку работы и взятых обязательств в ходе седьмого раунда диалога, который пройдет в Венесуэле с 8 по 22 апреля", - говорится в документе, обнародованном по итогам трехдневных переговоров, которые делегации провели на Кубе по просьбе стран-посредников.

На прошлой неделе повстанцы обвинили правительство в невыполнении договоренностей и заморозке диалога. Власти Колумбии в ответ заявили, что АНО создает "лишние кризисы" в переговорном процессе.

АНО, которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.

В ноябре 2022 года власти страны объявили о начале диалога с АНО. В июне 2023 года была достигнута договоренность о двустороннем прекращении огня с 3 августа 2023 года до 29 января 2024-го, 6 февраля соглашение продлили еще на полгода.