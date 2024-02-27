"Зеленые" и либералы ФРГ раскритиковали Шольца за отказ поставлять ракеты Taurus Украине

По словам председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, канцлер ФРГ ошибается, утверждая, что германские солдаты должны отправиться на Украину для подготовки этого вида оружия

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Представители партии "Союз-90/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП), которые входят в правящую коалицию "Светофор", подвергли резкой критике позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца не поставлять дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине.

Председатель комитета Бундестага (парламент ФРГ) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) заявила в эфире телеканала Welt, что Шольц ошибается, утверждая, что солдаты Бундесвера (ВС ФРГ) должны отправиться на Украину для подготовки этого вида оружия. "Это просто неправда", - сказала она. "В этом случае программирование может происходить в Германии, или украинские солдаты должны обучаться этому здесь", - утверждала политик. Штрак-Циммерман также опровергла опасения в том, что ракеты Taurus могут быть перепрограммированы украинской стороной для нанесения ударов по целям в России.

На Украине, по ее словам, уже имеется много программируемого оружия немецкого производства. "Так что, если это аргумент, мы должны немедленно вывести все автоматическое оружие, которое реагирует на атаки", - резюмировала глава комитета Бундестага.

Отказ Шольца поставлять Taurus Киеву раскритиковала и заместитель председателя Бундестага Катрин Гёринг-Эккардт ("зеленые"). "Никто из тех, кто призывает поставить Taurus Украине, не хочет, чтобы Германия стала стороной войны", - заявила она редакционному объединению RND. Критика исходила и со стороны оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). "Утверждение о том, что поставка Taurus сделает Германию стороной войны, просто неверно с юридической точки зрения и политически неблаговидно", - отметил представитель ХДС по вопросам внешней политики Норберт Рёттген.

Ранее Шольц на конференции, организованной агентством DPA, вновь выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт. Канцлер отметил, что "очень раздосадован" "отсутствием баланса" между тем, что Киеву действительно необходимо, и дискуссиями по Taurus. По оценке Шольца, Украине не хватает прежде всего всевозможных боеприпасов, но при этом "эта система из Германии не имеет решающее значение". "Я объяснил, почему это не принимается в расчет. И это окончательное решение", - подытожил глава правительства ФРГ.

Дискуссии вокруг поставок Taurus

22 февраля Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие. В документе говорится, что долгосрочная военная поддержка Украины "включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов", чтобы она "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" российских сил. При этом крылатые ракеты Taurus в тексте прямо не упоминаются.

Тогда же Бундестаг проголосовал против резолюции, предложенной фракцией оппозиционного блока ХДС/ХСС. В ней консерваторы конкретно требовали поставить Украине Taurus.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 таких ракет. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине, но имеют намного большую дальность - 500 км. В мае 2023 года занимавший на тот момент пост министра обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил факт передачи Лондоном Украине ракет Storm Shadow, дальность поражения которых составляет около 250 км.