Мадуро поздравил Эрдогана с 70-летием

Президент Венесуэлы сообщил, что ждет визита в страну лидера Турции для дальнейшего развития сотрудничества народов двух государств

КАРАКАС, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил в понедельник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, назвал его старшим братом и пригласил посетить Венесуэлу.

"Сегодня президенту Эрдогану исполнилось 70 лет. Я передаю президенту Эрдогану поздравления, желаю ему и турецкому народу всех благ", - заявил президент в программе телеканала Venezolana de Televisión "С Мадуро плюс". "Мы ждем Вас в Венесуэле для дальнейшего развития сотрудничества наших народов", - отметил президент.

"У меня сложились крепкая дружба с Тайипом Эрдоганом", - подчеркнул Мадуро. Он отметил, что во время визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Венесуэлу сообщил тому, что "считает президента Эрдогана своим старшим братом, и он считает меня братом младшим".