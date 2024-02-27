СМИ: республиканцы сомневаются, что встреча Байдена с законодателями остановит шатдаун

Как сообщает портал Axios, умеренные представители партии опасаются, что не смогут рассчитывать на переизбрание в Конгресс в случае шатдауна

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Законодатели-республиканцы в Палате представителей Конгресса США опасаются, что встреча президента США Джо Байдена с лидерами обеих палат законодательного органа во вторник не поможет избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на конгрессменов.

По его данным, члены Республиканской партии в нижней палате Конгресса настроены пессимистично и не уверены, что встреча пройдет хорошо. "Нам кажется, что нет никакого плана и моральный дух очень низок", - приводит издание слова неназванного конгрессмена.

Умеренные республиканцы, как отмечает Axios, опасаются, что в случае шатдауна они впоследствии не смогут рассчитывать на переизбрание в Конгресс. Они также полагают, что их более консервативные однопартийцы вовсе не против приостановки работы правительства. "Я думаю, это только возбудит их аппетит", - заявил один из законодателей.

В минувшее воскресенье лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер заявил, что на выходных законодатели не смогли достичь двухпартийных договоренностей по законопроекту о продолжении финансирования работы федерального правительства во избежание шатдауна. По словам Шумера, шатдаун, который частично может наступить уже 1 марта, поставит под угрозу американскую экономику и безопасность, а также "причинит невыразимую боль американскому народу".

19 января президент США Джо Байден подписал утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект о продлении финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других - до 8 марта. В нем, как и в подписанной американским президентом 17 ноября 2023 года предыдущей инициативе, не упоминалась помощь Украине и Израилю.