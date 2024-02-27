Прокуратура просит ужесточить наказание для экс-президента Аргентины до 12 лет

Прокурор Марио Вильяр считает необходимым признать Кристину Фернандес де Киршнер главой преступной организации, занимавшейся коррупцией

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 февраля. /ТАСС/. Прокурор Марио Вильяр потребовал увеличить срок лишения свободы для экс-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, признанной виновной в коррупции, с 6 до 12 лет. Об этом сообщила газета La Nacion.

Прокурор считает необходимым признать экс-президента главой преступной организации, занимавшейся коррупцией. Сейчас Фернандес де Киршнер признана виновной в "мошенничестве, осуществленном во вред государству".

Ходатайство об ужесточении приговора было сформулировано на апелляционных слушаниях. Ранее приговор в отношении экс-президента обжаловали как сторона обвинения, так и сторона защиты.

В декабре 2022 года федеральный суд Буэнос-Айреса приговорил Фернандес де Киршнер к шести годам, признав ее причастной к коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Сторона обвинения считает, что в результате преступного сговора в годы ее президентства (2007-2015) большинство контрактов получали компании, принадлежащие предпринимателю Ласаро Баесу. Фернандес де Киршнер также запретили занимать государственные посты.

Экс-президент может оставаться на свободе до тех пор, пока не будут исчерпаны возможности для апелляции. В связи с возрастом (71 год) у нее также будет возможность просить заменить тюремное заключение домашним арестом.