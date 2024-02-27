Правительство Японии приняло законопроект о проверке допущенных к экономическим секретам

Согласно документу, за разглашение закрытое информации служащему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет или штраф на сумму более $33 тыс.

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии утвердило законопроект о введении в стране системы особого допуска к секретной и важной информации, имеющей отношение к экономической безопасности. Соответствующее решение принято на заседании кабинета во главе с премьер-министром Фумио Кисидой, сообщило национальное общественное телевидение.

Речь идет, в частности, об информации о системах защиты от кибернетического терроризма, цепочках снабжения предприятий, новых технологиях и разработках. Получающие допуск к таким данным с собственного согласия должны пройти проверку семейных и дружественных связей, возможных правонарушений, проблем с наркотиками и алкоголем, наличия долгов и прочих аспектов материального положения. Система будет распространяться на сотрудников частных корпораций.

За разглашение закрытой информации служащий может быть наказан тюремным заключением на срок до пяти лет или штрафом до 5 млн иен (более $33 тыс.) Оштрафована будет и компания, где работает нарушитель. Законопроект предполагается принять в ходе текущей сессии парламента.

В 2023 году правительство Японии уже приняло решение ужесточить режим экономической безопасности, позволяющее не раскрывать содержание патентов, связанных с технологиями потенциально военного назначения. В стране также введено в действие законодательство, которое ограничивает возможности иностранцев приобретать землю рядом с стратегически важными объектами, включая военные базы, атомные станции, ключевые элементы инфраструктуры.