Южная Корея и США планируют удвоить количество учений в первой половине 2024 года

Всего будет проведено около 50 маневров, сообщил министр обороны Республик Корея Син Вон Сик

СЕУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Республика Корея и США проведут в первой половине 2024 года вдвое больше военных учений, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик.

"В прошлом году было проведено около 20 учений, в первой половине этого года планируется примерно 50 маневров. Чем больше тренируются Южная Корея и США, тем больше риски перевешивают выгоды, которые может получить Северная Корея, если начнет войну", - привела слова министра газета "Чосон ильбо".

Син Вон Сик добавил, что во время учений Freedom Shield, которые должны начаться в марте, трехсторонние маневры Южной Кореи, Японии и США не планируются.

По словам южнокорейского министра, возможности КНДР по проведению "полномасштабной провокации" ограничены. "Но она может совершить локальную провокацию в любое время", - добавил он. "Важный способ защиты мира - внушить Северной Корее, что у нее нет шансов на победу [в случае провокации] на основе высокой боеготовности и боевого духа", - подчеркнул Син Вон Сик.