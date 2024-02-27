Миллиардер Форрест вновь пообещал направить средства Украине

Его благотворительный фонд Minderoo Foundation намерен выделить $3,3 млн на обезвреживание наземных мин в тех регионах Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры

СИДНЕЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Австралийский миллиардер Эндрю Форрест, обязавшийся ранее вложить около $500 млн в экономику Украины после завершения конфликта, пообещал направить "миллионы долларов на проекты по разминированию" в этой стране. Об этом сообщает телеканал 9News.

По его данным, благотворительный фонд Форреста Minderoo Foundation намерен направить 5 млн австралийских долларов ($3,3 млн) на "обезвреживание наземных мин в тех регионах Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры, чтобы сделать их безопасными для фермеров".

"Сельскохозяйственный сектор Украины жизненно важен для снабжения продовольствием всего мира, поскольку он является крупнейшим поставщиком пшеницы для Всемирной продовольственной программы ООН, а это означает, что возобновление работы сельского хозяйства в этой стране имеет решающее значение для многих людей по всему миру", - приводит телеканал слова Форреста.

Ранее австралийский миллиардер уже анонсировал масштабные инвестиции в экономику Украины, пообещав вложить около $500 млн в экономику этой страны после завершения на ее территории военных действий. В ноябре 2022 года Форрест заявлял, что его инвестиционный фонд направит 740 млн австралийских долларов ($497 млн) на строительство "современной инфраструктуры на основе новейших технологий в украинских городах".