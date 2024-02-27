Арно Кларсфельд призвал отмежеваться от политики Киева

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Молчание европейских стран по поводу сноса памятников на Украине противоречиво. Такое мнение высказал член Государственного совета Франции (высшей судебной инстанции по административным делам) правозащитник Арно Кларсфельд в X (ранее Twitter).

"Европа была построена на победе над нацизмом, и ее намеренное молчание противоречиво, в то время как с 2014 года украинский режим сносит памятники в честь победы над нацизмом и называет стадионы и проспекты в честь украинских коллаборационистов, которые во время Второй мировой войны сотрудничали с нацистами и уничтожали десятки тысяч еврейских семей", - написал он.

Кларсфельд призвал отмежеваться от политики Киева, указав, что Европейский союз не должен втягиваться в противостояние с Россией, к которому его подталкивают украинские власти.