В Казахстане пресекли канал поставок психотропных веществ из США

В результате следственных мероприятий обнаружены и изъяты, в частности, 42 клиромайзера с жидкостью коричневого цвета со специфическим запахом

АЛМА-АТА, 27 февраля. /ТАСС/. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) выявило канал переброски в республику из США психотропного вещества - тетрагидроканнабинола.

"При координации Авиационной транспортной прокуратуры Алма-Аты в зоне таможенного поста "Жетису" выявлены почтовые посылки, в которых находились 84 единицы электронных сигарет, содержащих психотропное вещество - тетрагидроканнабинол (ТГК). В результате проведенных следственных мероприятий обнаружены и изъяты еще 103 единицы электронных сигарет и 42 клиромайзера с жидкостью коричневого цвета со специфическим запахом", - говорится в сообщении АФМ.

По его данным, "данные посылки прибыли в Казахстан через международные почтовые службы из США". В ведомстве указали, что "факт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере расследуется департаментом АФМ по Алма-Ате".

Подозреваемый в совершении данного преступления задержан и помещен под стражу сроком на два месяца.

Досудебное расследование продолжается, говорится в сообщении.

В начале года АФМ информировало, что житель Алма-Аты был задержан при получении почтовых отправлений из США. У него обнаружены и изъяты 649 граммов высушенной марихуаны и 676 граммов гашиша.