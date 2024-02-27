Власти Индии изучают вопрос об опротестовании санкций ЕС против компании Si2 Microsystems

В Нью-дели считают, что организация не сделала ничего незаконного

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Индии изучает ситуацию, связанную с санкциями ЕС в отношении высокотехнологичной индийской кампании Si2 Microsystems за ее связи с Россией, и вопрос об их опротестовании. Об этом сообщает газета Hindu со ссылкой на официальных лиц.

"Правительство изучает ситуацию с включением Si2 Microsystems в санкционный список ЕС и вопрос о том, следует ли опротестовывать это решение, - сказали источники издания. - С нашей точки зрения, компания не сделала ничего незаконного, но, по их мнению (ЕС - прим. ТАСС), связи Индии с Россией являются проблемой".

Собеседники Hindu подчеркнули, что Индия традиционно привержена тесным связям с Россией и не признает односторонние санкции, налагаемые в обход ООН.

Базирующаяся в Бангалоре Si2 Microsystems является отраслевым и исследовательским партнером по производству чипов Министерства электроники и информационных технологий Индии в рамках госпрограммы Atmanirbhar Bharat ("Сделано в Индии"), а также Индийской организации космических исследований (ISRO), Индийского технологического института в Мадрасе и Центра разработки программируемых фотонных интегральных схем, предназначенных для ускоренной передачи данных и вычислений. Она поставляет свою продукцию для индийских вооруженных сил и компаний государственного сектора, а также за рубеж.

23 февраля Евросоюз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе Si2 Microsystems и компаний из других стран.

В ноябре 2023 года эта индийская компания была включена в санкционный список США "за поставку интегральных схем американской разработки российским военным".