Лидер партии "Зеленые" ФРГ заявил, что отправка войск Запада на Украину не обсуждается

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее сообщил, что возможность отправки войск западных стран обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не достигнут

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур заявил, что вопрос возможной отправки войск стран Запада на Украину не стоит на повестке дня ни в Германии, ни в НАТО.

"Это вообще не является темой [обсуждения], не является темой дискуссии в Германии, а также в альянсе", - сказал Нурипур в эфире телеканала NTV.

26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после встречи с главами государств и правительств, посвященной помощи Киеву, заявил, что возможность отправки войск западных стран обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. "Я увидел остроумного Макрона, который просто хотел сказать, что ничего не хочет исключать", - прокомментировал Нурипур заявление французского лидера.