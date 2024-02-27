Минобороны Молдавии опровергло сообщение о пролетевшем над страной беспилотнике РФ

По информации ведомства, украинская сторона подтвердила, что все беспилотники, запущенные по Одесской области, уничтожены их средствами ПВО

КИШИНЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Молдовы опровергло сообщение властей Украины, что один из российских беспилотников, атаковавших накануне вечером Одесскую область, пролетел через молдавское воздушное пространство.

По информации ведомства, ни один беспилотник "не пролетал через воздушное пространство Молдавии". "Украинская сторона подтвердила нам, что все беспилотники, запущенные по Одесской области, уничтожены средствами ПВО Украины", - говорится в сообщении на сайте министерства обороны.

Ранее в Telegram-канале Сил обороны юга Украины появилось сообщение, что БПЛА пролетел над Молдавией "несколько десятков километров и снова вошел в воздушное пространство Украины".

На прошлой неделе глава МВД Молдавии Адриан Эфрос сообщил, что найденные в феврале на юге республики на границе с Украиной обломки двух беспилотников принадлежат летательным аппаратам, которые сбила украинская ПВО. По его словам, молдавские военные собрали обломки, они не представляют опасности. В прошлом году власти Молдавии также сообщали об обнаружении на севере республики на границе с Украиной фрагментов ракет зенитного комплекса С-300. Хотя МВД Молдавии сообщило, что эти обломки принадлежат украинским ракетам, послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову молдавской стороной был выражен протест.