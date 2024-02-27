ЦАХАЛ заявил о ликвидации 3 вооруженных радикалов и задержал 14 на Западном берегу

В ходе бригадной операции по борьбе с терроризмом вместе с еще двумя вооруженными террористами был ликвидирован местный командир группировки "Исламский джихад" в Тубасе, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Израильские силовики задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан 14 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, и ликвидировали командира из группировки "Исламский джихад" и еще 2 вооруженных радикалов. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В ходе бригадной операции по борьбе с терроризмом вместе с еще двумя вооруженными террористами был ликвидирован местный командир группировки "Исламский джихад" в Тубасе (населенный пункт в северной части Западного берега Иордана - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. "В ходе операции солдат ЦАХАЛ получил ранения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", - добавила пресс-служба.

"Ночью подразделения ЦАХАЛ, Службы общей безопасности и пограничной полиции задержали 14 лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС)", - продолжили в армейском ведомстве. Военные действовали, в частности, в крупных городах Наблус и Хеврон на Западном берегу Иордана.

В общей сложности за время военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию, на Западном берегу реки Иордан задержаны 3 250 разыскиваемых лиц, указали в ведомстве. 1 350 из них подозреваются в связях с ХАМАС, добавили в армии.