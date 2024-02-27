В Тунисе заявили, что Израиль следует привлечь к ответу за преступления против палестинцев

Глава МИД страны Набиль Аммар сообщил, что "можно приравнять эти действия к геноциду"

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Израиль должен быть привлечен к ответу за те преступления, которые он совершил в отношении палестинского народа. Об этом заявил министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар, выступая на 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"На оккупированных палестинских территориях наблюдается ситуация абсолютного варварства. Палестинцы становятся жертвами посягательств на права человека, и за этим безучастно наблюдает все международное сообщество", - подчеркнул глава МИД. Трансляция велась на сайте ООН.

"Палестинский народ является жертвой безжалостной агрессии. Уже около 30 тыс. человек погибли, причем большинство - это женщины и дети. Можно приравнять эти действия к геноциду. Оккупационные (то есть израильские - прим. ТАСС) силы должны быть привлечены к ответу за преступления, которые были совершены в отношении палестинского народа", - заявил Аммар.

Коридоры для поставок гуманитарной помощи

"Тунис считает, что международному сообществу необходимо потребовать от оккупационных сил соблюдать решение Международного суда ООН о временных мерах. Также необходимо прекратить любые геноцидные действия в отношении палестинского народа. Важно создать коридоры в секторе Газа для поставок срочной гуманитарной помощи", - продолжал министр.

"Тунис также требует от оккупационных сил незамедлительно остановить жестокую агрессию, положить конец 75-летней оккупации и блокаде сектора Газа и других оккупированных палестинских территорий", - подытожил Аммар.

ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. Южноафриканская сторона попросила суд ввести предупредительные меры, чтобы в соответствии с конвенцией о геноциде защитить палестинское население от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав и обеспечить соблюдение Израилем обязательств. Суд постановил 26 января, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе.

Резкое обострение ситуации

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта число погибших в Газе, по данным ее Минздрава, достигло 29 878, еще 70 215 человек пострадали.