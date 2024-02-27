Глава Сената Франции высказал возражения на заявление Макрона об отправке войск на Украину

Жерар Ларше назвал подобное решение крайне серьезным

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Сената Франции Жерар Ларше считает, что заявления, подобные тем, которые президент республики Эмманюэль Макрон сделал по поводу возможности отправки военных стран Запада на Украину, не должны иметь место без координации с союзниками и консультаций с парламентом.

"Подобное решение является крайне серьезным. Оно не может быть принято без координации с другими странами ЕС и НАТО, - указал Ларше в эфире телеканала Public Sénat. - Я также напоминаю, что объявление войны - это прерогатива парламента. Это закреплено в конституции".

Во французском государственном протоколе председатель Сената является третьим по старшинству официальным лицом республики после президента и премьер-министра.

В понедельник на конференции в поддержку Киева Макрон заявил о тяжелом положении Украины и необходимости дать новый импульс оказанию ей помощи. Позднее он сообщил журналистам, что возможность отправки войск западных стран на Украину обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом Макрон отметил, что с течением времени ничего исключать нельзя.