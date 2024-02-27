В Польше могут ввести дополнительные запреты на ввоз украинской агропродукции

Премьер-министр республики Дональд Туск отметил, что Варшава готова софинансировать передачу излишков зерна в Европе нуждающимся странам в качестве гуманитарной помощи.

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Польские власти будут вынуждены ввести дополнительные ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины без соответствующей поддержки ЕС. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров глав правительств государств - участников Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия и Польша) в Праге.

"Мы не исключаем расширения эмбарго [на ввоз украинской сельхозпродукции], если Евросоюз не сможет найти более эффективные варианты защиты польского рынка", - отметил польский премьер. Туск заново подтвердил, что Варшава готова софинансировать передачу излишков зерна в Европе нуждающимся странам в качестве гуманитарной помощи.

Ранее министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман заявил, что Еврокомиссия могла бы направить излишки украинской сельхозпродукции на европейском рынке в страны Африки.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду погранпунктов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Минсельхоза Польши.