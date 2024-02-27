Офис Зеленского может обратиться в КС относительно дальнейшей легитимности президента

Вместе с тем окончательного решения по поводу целесообразности такого шага не принято

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Офис украинского президента подготовил текст обращения в Конституционный суд (КС) Украины относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту главы государства после истечения 20 мая его полномочий. Об этом сообщает местное издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в администрации Зеленского.

Отмечается, что перед судьями хотят поставить несколько вопросов. В частности, несмотря на то, что по конституции во время действия военного положения голосование организовывать нельзя, офис планирует уточнить, разрешает ли основной закон проведение президентских выборов в этих условиях. Второй вопрос касается легитимности полномочий президента по истечении пятилетнего срока пребывания на посту.

Издание пишет, что, по замыслу руководства офиса президента, обращение в КС сделают депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа". Но парламентариям обращение еще не передали. Кроме того, указывается, что окончательного решения по поводу целесообразности такого шага не принято. Многие в команде президента считают запоздалым это обращение в КС. Основным сдерживающим фактором является то, что у офиса нет уверенности в том, что они получат от КС быстрое и нужное им решение. Кроме того, сам факт обращения в КС наверняка породит еще большие сомнения в легитимности Зеленского после 20 мая.

Для принятия решения конституционному суду необходимо 10 голосов. На сегодняшний день в КС 13 судей из 18, которые должны входить в состав по конституции, причем семеро были назначены либо лично Петром Порошенко (четверо), либо парламентом или съездом судей (трое) в период пребывания Порошенко на должности президента Украины.

Ситуация вокруг выборов

На Украине сейчас активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. 25 февраля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что полномочия действующего президента истекают после вступления в должность нового избранного главы государства, поэтому Зеленский "будет продолжать исполнять свои обязанности". Лидеры оппозиционных партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина" Порошенко и Юлия Тимошенко выступили с идеей создания коалиционного правительства с целью предотвратить кризис легитимности, однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал это предложение неуместным.

Оппозиционный депутат Александр Дубинский утверждал, что полномочия Зеленского по конституции истекают в ночь на 21 мая, а легитимного способа продлить их не существует. В свою очередь бывший председатель украинского парламента Дмитрий Разумков высказывал мнение, что в мае этого года президентские полномочия по конституции должны перейти к спикеру Верховной рады.

Парламентские выборы должны были состояться на Украине в конце октября прошлого года. Выборы президента должны пройти в марте, многие аналитики начали высказывать предположения об их возможной отмене или способах проведения в текущих условиях. Ряд политологов на Украине и на Западе высказывают мнение, что Зеленский не дает согласия на проведение выборов из-за опасений потерять власть.