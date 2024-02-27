Глава МИД Азербайджана отправился в Германию для переговоров с армянским коллегой

По данным министерства, намечены встречи Джейхуна Байрамова с официальными лицами ФРГ

БАКУ, 27 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Германию, где состоится его встреча с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"В рамках визита планируется проведение очередного раунда переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту "Двустороннего соглашения "О построении мира и межгосударственных отношений", - говорится в информации. Кроме того, по данным внешнеполитического ведомства, намечены встречи Байрамова с официальными лицами Германии.

26 февраля МИД Армении сообщил, что встреча глав МИД состоится 28-29 февраля в Берлине согласно договоренности, достигнутой на трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Армении и Германии Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Олафа Шольца в Мюнхене.