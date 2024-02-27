Байден убежден, что Трамп хочет отбросить Соединенные Штаты назад в прошлое

Глава американской администрации США отметил, что экс-президент "почти так же стар", как и он сам

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Идеи бывшего президента США Дональда Трампа очень стары, он хочет отбросить страну в прошлое. Такое мнение выразил действующий глава американской администрации Джо Байден в интервью телеканалу NBC.

"Дело в том, насколько стары твои идеи. Этот человек хочет утянуть нас назад [в прошлое]. Он хочет нас отбросить по делу "Роу против Уэйда" (гарантировавшего права, касающиеся абортов - прим. ТАСС). Он хочет отбросить нас назад по целому кругу вопросов, по которым у американцев была стойкая позиция на протяжении 50-60 лет", - сказал Байден.

По мнению 81-летнего Байдена, 77-летний Трамп "почти так же стар", как и он сам.

В 2022 году Верховный суд США отменил постановление от 1973 года по делу "Роу против Уэйда", согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов. Против отмены выступили всего трое судей, за нее проголосовали шестеро, трое из которых были назначены Трампом. Решение означает, что федеральные законы больше не гарантируют права, касающиеся абортов, а вырабатывать соответствующие нормы придется на уровне штатов.